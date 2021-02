Game.tv: record di iscritti per la piattaforma eSports (Di lunedì 1 febbraio 2021) Di recente sono stati diffusi gli incredibili numeri della piattaforma per gli eSports Game.tv, ve li proponiamo in questa news L’app mobile e desktop Game.tv per gli eSports è nata solo sei mesi fa ma può vantare già numeri da record e un primato assoluto. L’app è, infatti, ad oggi la prima piattaforma di eSports mobile con all’attivo più di 11 milioni di utenti registrati. Insomma, un risultato veramente degno di nota. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo. Game.tv: ecco tutto quello che è possibile fare con l’app per gli eSports Non sapete come funziona Game.tv, l’app per la prima app per gli eSports? Ve lo spieghiamo in breve. Una volta ... Leggi su tuttotek (Di lunedì 1 febbraio 2021) Di recente sono stati diffusi gli incredibili numeri dellaper gli.tv, ve li proponiamo in questa news L’app mobile e desktop.tv per gliè nata solo sei mesi fa ma può vantare già numeri dae un primato assoluto. L’app è, infatti, ad oggi la primadimobile con all’attivo più di 11 milioni di utenti registrati. Insomma, un risultato veramente degno di nota. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo..tv: ecco tutto quello che è possibile fare con l’app per gliNon sapete come funziona.tv, l’app per la prima app per gli? Ve lo spieghiamo in breve. Una volta ...

infoitscienza : Xbox Game Pass: 18 milioni di abbonati! Lancio record per Series X|S - infoitscienza : Xbox Game Pass: 18 milioni di abbonati! Lancio record per Series X|S - zazoomblog : Nuovo record di utenti per Xbox Game Pass - #Nuovo #record #utenti - esports247_it : Nuovo record di utenti per Xbox Game Pass -

Ultime Notizie dalla rete : Game record Washington, rimonta clamorosa in 8': così Beal e Westbrook hanno beffato Brooklyn

Un punteggio da All Star Game e in effetti entrambe le squadra difendono con l'approccio della partita delle stelle, se a farlo è la squadra con il peggior record della Nba, i Wizards appunto, però è ...

La ricerca di forme di vita su Marte

'The game is afoot' o 'Il gioco è in corso' . .. per citare Sherlock Holmes, il che significa che ...difficile pensare a una ricetta migliore per far prosperare la vita - e per preservare i suoi record ...

Marvel Strike Force, il game dei record L'Unione Sarda.it Game.tv: record di iscritti per la piattaforma eSports mobile

Di recente sono stati diffusi gli incredibili numeri della piattaforma per gli eSports game.tv, ve li proponiamo in questa news.

Borsa: tutti pazzi per l'argento, nuovo record a 30 dollari

(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Il nuovo protagonista dei mercati finanziari è l'argento, salito oggi fino a oltre 30 dollari l'oncia, livello che non toccava da 7 anni. Si tratta del nuovo sasso lanciato n ...

Un punteggio da All Stare in effetti entrambe le squadra difendono con l'approccio della partita delle stelle, se a farlo è la squadra con il peggiordella Nba, i Wizards appunto, però è ...'Theis afoot' o 'Il gioco è in corso' . .. per citare Sherlock Holmes, il che significa che ...difficile pensare a una ricetta migliore per far prosperare la vita - e per preservare i suoi...Di recente sono stati diffusi gli incredibili numeri della piattaforma per gli eSports game.tv, ve li proponiamo in questa news.(ANSA) - MILANO, 01 FEB - Il nuovo protagonista dei mercati finanziari è l'argento, salito oggi fino a oltre 30 dollari l'oncia, livello che non toccava da 7 anni. Si tratta del nuovo sasso lanciato n ...