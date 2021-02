Fico, l’Esploratore. (Di lunedì 1 febbraio 2021) di Redazione. Di andare alle urne non se ne parla proprio, anche perchè tutti i sondaggi danno il centrodestra in netta e costante crescita. E allora... Leggi su freeskipper (Di lunedì 1 febbraio 2021) di Redazione. Di andare alle urne non se ne parla proprio, anche perchè tutti i sondaggi danno il centrodestra in netta e costante crescita. E allora...

Capezzone : L’esploratore (a pugno chiuso) #Fico #crisidigoverno #sempreloro #incubogiallorosso #Conteter - TMarche14 : RT @OGiannino: E io cretino a credere governi servissero al Paese. Ora che leggo finalitá di Fico l’esploratore, faccio ammenda. Avanti tut… - umbertoliuzzo : RT @65_virna: Ve lo dico subito in esclusiva, solo per voi amici: Non è cambiato nulla Fico l'esploratore alla fine ha scelto le stesse me… - BrandonBecket : RT @65_virna: Ve lo dico subito in esclusiva, solo per voi amici: Non è cambiato nulla Fico l'esploratore alla fine ha scelto le stesse me… - tiber_h : RT @65_virna: Ve lo dico subito in esclusiva, solo per voi amici: Non è cambiato nulla Fico l'esploratore alla fine ha scelto le stesse me… -

Ultime Notizie dalla rete : Fico l’Esploratore Accordo Brexit, parla Ian Rankin: “L’intesa di Johnson forse non basterà a fermare l’indipendenza della Sc... La Repubblica