Covid | calano i decessi giornalieri e gli ingressi quotidiani in terapia intensiva I DATI

Il bollettino del ministero della Salute del 31 gennaio riporta 237 nuove vittime registrate, in discesa rispetto a ieri (421), ma anche a confronto con i numeri delle ultime settimane. Un dato che si affianca alla diminuzione dei ricoveri e degli ingressi in terapia intensiva (97, ieri 132). Sono 11.252 i nuovi casi su 213.364 test effettuati in 24 ore (compresi gli antigenici rapidi)

Calano anche i reati tributari (da 694 a 607, con il Covid sono state sospese le verifiche fiscali), mentre la crisi non si è ancora tradotta in un amento dei fallimenti (da 309 a 223). Le eccezioni ...

Covid: 1.438 nuovi positivi e 24 morti

Con 24.494 tamponi effettuati (di cui 20.858 molecolari e 3.636 antigenici), sono 1.438 i nuovi positivi in Lombardia con il tasso di positività in crescita al 5,8% (ieri 4.6%). Calano i ricoveri in terapia intensiva: 362 ( - 15) mentre aumentano negli altri reparti (+49). I dati di ieri: i tamponi effettuati: 24.494 (di cui 20.858 molecolari e 3.636 antigenici) totale ...

Covid: positivi calano in Piemonte, ma solo 9.258 tamponi Agenzia ANSA Coronavirus, Marche in zona gialla da oggi, Acquaroli: ora possiamo ripartire

Il Presidente Acquaroli: "temevo che ci sarebbe toccata un’altra settimana in zona arancione. Sono molto contento, soprattutto per i nostri lavoratori".

Crescono le donazioni e i trapianti di organi in Piemonte

"Il Piemonte continua ad essere il riferimento nazionale per le attività di donazione e trapianto di organi - ha commentato Cirio - un risultato ormai consolidato che ci stimola ...

