Coronavirus, a Hong Kong lockdown con imboscata nei quartieri a rischio. Paura per il capitano Tom Moore: il veterano in ospedale positivo alla Covid-19 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Hong Kong EPA/JEROME FAVRE Un operatore impegnato nella sanificazione di un mercato nel quartiere Giordania di Hong KongTest obbligatori a sorpresa in alcuni quartieri di Hong Kong Dalla scorsa settimana la polizia di Hong Kong ha introdotto una nuova quanto controversa strategia per contenere e tracciare i contagi di Coronavirus. In diversi blocchi residenziali sono scattati dei «lockdown con imboscata», come li definisce il South China Morning Post, che prevedono blitz degli agenti duranti i quali vengono prelevati senza preavviso i residenti di interi palazzi per essere identificati e testati. Le prime due operazioni in due distinti ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021)EPA/JEROME FAVRE Un operatore impegnato nella sanificazione di un mercato nel quartiere Giordania diTest obbligatori a sorpresa in alcunidiscorsa settimana la polizia diha introdotto una nuova quanto controversa strategia per contenere e tracciare i contagi di. In diversi blocchi residenziali sono scattati dei «con», come li definisce il South China Morning Post, che prevedono blitz degli agenti duranti i quali vengono prelevati senza preavviso i residenti di interi palazzi per essere identificati e testati. Le prime due operazioni in due distinti ...

