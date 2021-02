Busia Anac | “Fondamentale digitalizzare i percorsi dei finanziamenti pubblici”

Leggi su dire

(Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – “La digitalizzazione delle gare pubbliche e’ fondamentale per il Paese. Noi dobbiamo digitalizzare le gare dalla programmazione fino alla fine della procedura. Perche’ molto spesso il legislatore si concentra sulle gare che non sempre sono l’elemento delle criticita’”. È quanto afferma il presidente di Anac, Giuseppe Busia, in un’intervista che sara’ diffusa a partire dal 2 febbraio (https://www.digeat.it/event/talk-speciale-con-giuseppe-busia/) in esclusiva su piattaforma DIG.eat, in occasione del DIG.eat 2021, l’evento sul digitale promosso da Anorc e Digital & Law Department.