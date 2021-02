Ascolti tv | dati Auditel 31 gennaio | Mina Settembre brucia tutti con più di 6 milioni

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Rai1 si aggiudica la prima serata tv di domenica 31con la fiction, con protagonista Serena Rossi, che ha conquistato 6319mila spettatori con il 23.69% di share nel primo episodio e 5983mila spettatori con il 26.21% di share nel secondo.tv prime time Su Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha avuto 280mila spettatori con il 12.7% di share. Meglio ha fatto su Rai3 Che tempo che fa, registrando 2449mila spettatori con il 9.23% di share (a seguire 1 milione 510mila spettatori con l’8.6% di share per Che tempo che fa il tavolo). La programmazione televisiva di ieri prevedeva poi su La7 l’appuntamento con Non è l’Arena che ha registrato il 6.7% con 1 milione 744mila spettatori. Su Italia1 il ...