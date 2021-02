Arrestata Aung San Suu Kyi | in Myanmar poteri al capo delle forze armate Min Aung Hlaing

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Il mese di febbraio inizia con un colpo di Stato militare in. In Birmania l’esercito ha preso il potere dopo avere arrestato la leaderSan Suu Kyi, il presidente Win Myint e i vertici della Lega nazionale per la democrazia, che aveva vinto le elezioni di novembre. La tv Myawaddy ha riferito che l’esercito ha preso il controllo del Paese, tutti isono stati trasferiti alMin, che sarà alla guida del Paese per un anno. La presidenza ad interim sarà invece ricoperta dal generale in congedo e vice presidente Myint Swe. I militari hanno spiegato di avere agito per riparare ai ”brogli elettorali”. Interrotte le trasmissioni della tv di Stato, mentre ...

San Suu Kyi ha esortato il popolo birmano a "non accettare il colpo di Stato": lo ha riferito il partito della leader birmana . "Abbiamo sentito che è detenuta a Naypyidaw (la capitale del ...in , l'ex :, la leader del partito al governo (premiata con il Nobel per la pace nel 1991), e il ... tutti i poteri in Myanmar sono stati trasferiti al generale MinHlaing, capo delle ...Aung San Suu Kyi, capo del governo birmano, è stata arrestata dalle forze armate. Lo ha annunciato Myo Nyunt la portavoce del suo partito, la Lega nazionale per la democrazia (Lnd). "E' detenuta a ...Golpe in Myanmar: arrestata il Premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, controllo del Paese all’esercito guidato dal generale Min Aung Hlaing In arresto Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la pace ne ...