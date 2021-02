autosprint : 24 Ore di #Daytona, Wayne Taylor si conferma anche con Acura ?? - gazzettamantova : Daytona è amara per il mantovano Cressoni: lotta per la vittoria, poi l’incidente Il pilota voltese sfodera una gra… - BarbaraPremoli : Quarto posto per Ferrari alla 24 Ore di Daytona - MotoriNoLimits : Quarto posto per Ferrari alla 24 Ore di Daytona - EstebBeltramino : 24 Ore Daytona, vittoria Acura davanti a Dallara. Ferrari quarta in Gtlm #motori #automobilismo -

Ultime Notizie dalla rete : Ore Daytona

E sono tre, consecutive (su 5 vittorie in totale). Per Wayne Taylor Racing arriva un primato in coabitazione con Chip Ganassi, tre vittorie di seguito nella 24di, con l'affermazione conquistata da Taylor - Albuquerque - Rossi - Castroneves nell'edizione d'apertura del campionato IMSA 2021. Asi decide nelle battute conclusive la lotta ...Molti parlano di un 'giallo' in relazione alla positività al Covid - 19 di Antonio Garcia , il pilota spagnolo del team Corvette Racing che ha vinto la 24dinella classe GTLM. In effetti il colore è proprio azzeccato, anche per via della livrea portata in pista dalla Corvette C8. R, guidata proprio da Garcia, da Jordan Taylor e da Nicky ...Antonio Garcia, asintomatico, ha corso quasi otto ore alla 24 Ore di Daytona senza sapere di essere positivo al COVID-19. Il risultato del tampone per tornare in Spagna è arrivato durante la gara. Il ...Per la Ferrari la 59° edizione della 24 Ore di Daytona si chiude con un quarto posto in classe GTLM e molti rimpianti. Alessandro Pier Guidi, James Calado, Dav ...