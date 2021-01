Serie A, Roma-Verona 3-1: tris all’Olimpico e controsorpasso alla Juventus, Fonseca torna al terzo posto. La classifica (Di domenica 31 gennaio 2021) La Roma rialza la testa dopo le polemiche e conquista un prezioso successo contro l'Hellas Verona.Missione compiuta per la Roma che, nel posticipo della 20^ giornata di Serie A andato in scena questa sera dell'"Olimpico", si impone sul Verona di Ivan Juric con il risultato di 3-1. A decidere la gara le reti di Mancini, Mkhitaryan e Mayoral, che traghettano i giallorossi al terzo posto a -6 dal Milan capolista. La Roma risponde dunque al successo della Juventus sulla Sampdoria, effettuando il controsorpasso proprio ai danni dei bianconeri: prossimi avversari dei capitolini. Risultato convincente che fa tornare il sereno in casa giallorossa, dopo le polemiche scaturite a seguito del ko rimediato nel ... Leggi su mediagol (Di domenica 31 gennaio 2021) Larialza la testa dopo le polemiche e conquista un prezioso successo contro l'Hellas.Missione compiuta per lache, nel posticipo della 20^ giornata diA andato in scena questa sera dell'"Olimpico", si impone suldi Ivan Juric con il risultato di 3-1. A decidere la gara le reti di Mancini, Mkhitaryan e Mayoral, che traghettano i giallorossi ala -6 dal Milan capolista. Larisponde dunque al successo dellasulla Sampdoria, effettuando ilproprio ai danni dei bianconeri: prossimi avversari dei capitolini. Risultato convincente che fare il sereno in casa giallorossa, dopo le polemiche scaturite a seguito del ko rimediato nel ...

1899Sempremilan : Contento per la #Roma. È una squadra che merita tanto e che sa giocare un buon calcio. E per me ha uno dei centroca… - filadelfo72 : Calendario Serie A 2021 21esima giornata, Juventus-Roma è il big match - inter004586 : roma serie a - ilnapolionline : SERIE A, Roma-Verona 3-1: Giallorossi a meno 6 dalla vetta - - AlBlind76 : Se ripetiamo il girone di ritorno come quello di andata...facciamo 74 punti! C’è un però abbiamo una freccia in pi… -