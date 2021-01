Psg, Neymar: “Sono felice e più calmo, voglio restare qui” (Di domenica 31 gennaio 2021) “Sono molto felice oggi. Mi sento bene, mi Sono adattato, Sono più calmo. Sono molto felice qui, voglio rimanere al Psg”. Lo ha detto Neymar in un’intervista in cui ha espresso la volontà di restare al Psg, spazzando via le voci che lo vorrebbero altrove dalla prossima stagione, magari di ritorno al Barcellona. E sul futuro del compagno di squadra e di reparto Mbappé: “Spero che anche Kylian voglia restare. Ovviamente questo è l’augurio di tutti i tifosi, vogliamo che il PSG rimanga una grande squadra e voglio continuare a fare quello che ho sempre fatto: giocare a calcio ed essere felice, questo è il massimo”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) “moltooggi. Mi sento bene, miadattato,piùmoltoqui,rimanere al Psg”. Lo ha dettoin un’intervista in cui ha espresso la volontà dial Psg, spazzando via le voci che lo vorrebbero altrove dalla prossima stagione, magari di ritorno al Barcellona. E sul futuro del compagno di squadra e di reparto Mbappé: “Spero che anche Kylian voglia. Ovviamente questo è l’augurio di tutti i tifosi, vogliamo che il PSG rimanga una grande squadra econtinuare a fare quello che ho sempre fatto: giocare a calcio ed essere, questo è il massimo”. SportFace.

