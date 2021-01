Maehle | «Cerco di imitare il più possibile quello che fanno Gosens e Hateboer»

(Di domenica 31 gennaio 2021) Joakimha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Lazio: queste le parole dell’esterno Joakimha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Lazio. Queste le parole dell’esterno. «Sono qui da pochi giorni, ma sto cercando di imparare dal punto di vista tattico quanto più, cercato dicheHanse Robinche sono qui da più tempo di me. Non è facile ma ce la metto tutta» Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Maehle Cerco

Calcio Atalanta

Joakimha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Lazio: queste le parole dell'esterno dell'Atalantadi essere trasparente, non mi piace essere falso e dico quello che penso e sento. Non c'è ... ceduto per 7 milioni a un anno e mezzo dalla scadenza, quandone è costati 9, come Lammers. ...Joakim Maehle ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro la Lazio: queste le parole dell'esterno dell'Atalanta ...La diretta scritta di Atalanta - Lazio, gara valida per la ventesima giornata di Serie A: le due squadre di affrontano dopo la sfida in Coppa Italia.