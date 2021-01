LIVE – Slalom maschile Chamonix 31 gennaio 2021: prima e seconda manche in DIRETTA (Di domenica 31 gennaio 2021) La DIRETTA scritta del secondo Slalom speciale maschile di Chamonix, valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. Gli atleti tornano in pista nella località francese per un’altra gara tra le porte strette, a un giorno dalla vittoria di Clement Noel nella prima prova. La gara è in programma domenica 31 gennaio, con prima manche alle ore 9:30 e seconda alle 12:30. Sportface.it seguirà l’evento con una DIRETTA scritta aggiornato minuto per minuto. Segui il LIVE su Sportface.it AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 gennaio 2021) Lascritta del secondospecialedi, valevole per la Coppa del Mondo 2020/di sci alpino. Gli atleti tornano in pista nella località francese per un’altra gara tra le porte strette, a un giorno dalla vittoria di Clement Noel nellaprova. La gara è in programma domenica 31, conalle ore 9:30 ealle 12:30. Sportface.it seguirà l’evento con unascritta aggiornato minuto per minuto. Segui ilsu Sportface.it AGGIORNA LASportFace.

neveitaliasport : RT @neveitalia: LIVE da Chamonix per il secondo slalom: un'altra battaglia sulla 'Verte' tra pioggia e sale #31Gennaio - neveitalia : LIVE da Chamonix per il secondo slalom: un'altra battaglia sulla 'Verte' tra pioggia e sale #31Gennaio… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Slalom 31 gennaio in DIRETTA: Noel per il bis a Chamonix azzurri per la top20 - #alpino #Slalom… - infoitsport : LIVE – Slalom maschile Chamonix 30 gennaio 2021: DIRETTA prima e seconda manche - SmorfiaDigitale : LIVE Sci alpino, Slalom Chamonix in DIRETTA: Clement Noel si sblocca sulla neve ... -