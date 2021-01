La sua piccola muore a soli due anni: “Se stanca di lottare, lasciamola andare” (Di domenica 31 gennaio 2021) Il dolore, straziante del noto capitano della squadra di calcio laziale. La perdita della piccola e l’amara consapevolezza. Emiliano Tortolano (Facebook)Calciatore della squadra di calcio del Latina, ex capitano dell’Ostiamare, Emiliano Tortolano, molto noto nella realtà calcistica laziale, piange la scomparsa della sua piccola G., di soli 2 anni. Una serie di patologia l’hanno strappata all’affetto della sua famiglia, alla vita, al sogno di una guarigione, apparsa fin da subito molto complessa. Non possono esserci parole per una vicenda tanto straziante, ed il dolore non basterà mai per chi vive una simile esperienza. La piccola sin dai primi mesi di vita, combatteva contro epilessia, ipoplasia cerebellare e microcefalia, qualcosa della quale nemmeno si conosceva il significato, ha ... Leggi su chenews (Di domenica 31 gennaio 2021) Il dolore, straziante del noto capitano della squadra di calcio laziale. La perdita dellae l’amara consapevolezza. Emiliano Tortolano (Facebook)Calciatore della squadra di calcio del Latina, ex capitano dell’Ostiamare, Emiliano Tortolano, molto noto nella realtà calcistica laziale, piange la scomparsa della suaG., di. Una serie di patologia l’hanno strappata all’affetto della sua famiglia, alla vita, al sogno di una guarigione, apparsa fin da subito molto complessa. Non possono esserci parole per una vicenda tanto straziante, ed il dolore non basterà mai per chi vive una simile esperienza. Lasin dai primi mesi di vita, combatteva contro epilessia, ipoplasia cerebellare e microcefalia, qualcosa della quale nemmeno si conosceva il significato, ha ...

matteosalvinimi : Da papà di una bimba sto male. Una piccola di 18 mesi, seviziata e violentata dal compagno della madre. Non ci sono… - alfonsoliguor11 : @giadif Non tutti. Qualcuno si è opposto da sempre alla sua politica che ha letteralmente devastato una città... e… - Ichnos1973 : RT @LaFATAa5Stelle: Questa tizia insieme alla sua piccola cricca di piddostelle vomita sempre su @ale_dibattista perché è rimasto coerente… - manuela_orazi : Oggi il mio pensiero va ad Emiliano Tortolano, e la sua Famiglia, il quale ha visto volar via il loro piccolo angel… - CataniaSilvana : @erretti42 Renzi rappresenta una piccola percentuale, per giunta ricavata dal PD. Le sue richieste devono essere pr… -