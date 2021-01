Khedira lascia la Juventus e va all’Hertha Berlino

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 31 gennaio 2021) Si è chiusa ufficialmente oggi l’avventura di Samialla. Il centrocampista tedesco, classe’ 87, da mesi fuori dal progetto tecnico di Andrea Pirlo, si trasferisceritornando cosi a giocare in Bundesliga. Dopo aver tentato più volte di risolvere consensualmente il contratto, risparmiando cosi un ingaggio pesante(6 milioni di euro), il club bianconero trova finalmente una via d’uscita. Il giocatore, che firmerà un contratto di sei mesi subordinato alle presenze, si trova già adove ha sostenuto le visite mediche. L’ufficialità dell’operazione è attesa nelle prossime ore. In cinque stagioni con la maglia dellaha collezionato 145 presenze e 21 goal, oltre a conquistare 5 scudetti, 3 Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. La ...