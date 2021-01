(Di domenica 31 gennaio 2021)e la, la svolta è davvero imminente questa volta. Trovano conferma infatti le anticipazioni dei colleghi di Kicker: il centrocampista tedesco è molto vicino al trasferimento all'Hertha. In scadenza di contratto a giugno, l'ex Stoccarda e Real Madrid è da mesi un separato in casa per la formazione bianconera, che ha più volte cercato una via d'uscita per liberarsi dell'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione.si trova da ieri ae ha già sostenuto le visite mediche di rito: firmerà un contratto di due anni e mezzo, subordinato al numero di presenze. Contestualmente,risolverà il contratto che lo avrebbe legato allafino al prossimo 30 giugno.caption id="attachment 1053107" align="alignnone" width="1024" ...

Gioelep99 : Grazie di tutto Sami?? Forse la maggior parte dei tifosi juventini starà ballando la macarena per il tuo addio, ma… - ItaSportPress : Khedira, addio Juventus: tutto fatto con l'Hertha Berlino - - SPalermo91 : RT @antoalicastro: L'addio di Khedira permette di risparmiare 7m sul monte ingaggi. - Pall_Gonfiato : Il tedesco lascia la #Juventus e torna in #Bundesliga - sportli26181512 : Khedira, è addio alla Juve: ha già svolto le visite mediche con l'Hertha Berlino: Khedira e la Juventus, la svolta… -

