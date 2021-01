Giacomo | passa a pochi chilometri da dove era morto il fratello E muore come lui | a 19 anni

(Di domenica 31 gennaio 2021) Un terribile incidente stradale è costato la vita aTruini, diciannovenne di Pontinia, in provincia di Latina. Era in viaggio a bordo della sua utilitaria,Truini. Aveva soltanto 19e ieri sera, mentre transitava sulla via Appia, un terribile incidente stradale gli ha tolto la vita. Lo scontro, avvenuto nel territorio del L'articolo proviene da Leggilo.org.

Giacomo_Brunoro : RT @docmanhattan4: È lecito pensare che tutti quei titoli su Disney che 'censura' Peter Pan, Dumbo e gli Aristogatti, giorni fa, fossero il… - lanoiachescrive : Giacomo Urtis commenta tutti i post dove lo citano e ci fosse mezza volta che passa di qui e saluta sono offesa va… - giacomo_vandi : Si vocifera che @berlusconi, alla notizia del mandato esplorativo al presidente della camera, sia esploso in urla d… - MariMarta2 : Chicco #mentana passa da citazioni latine a rimandi ad Aldo Giovanni e Giacomo. #crisigoverno #maratonamentana #maratonacrisi - Giacomo_Sessa : RT @LadyD56671901: La magia di cadere in un ricordo e trovarlo intatto è il regalo inaspettato del tempo che passa e si inchina a salutarti. -

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo passa

La Repubblica

... preferendo andare a provare il calcio dei grandi nelle serie inferiori: gennaio aOlzer ha ...Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'offertaA G+ E ......carsico ormai che s'ingrossa ogni giorno che: i movimenti politici della maggioranza hanno mollato de Magistris. Pezzi importanti di Dema e interi partiti che sono ancora con lui a San...È un fiume carsico ormai che s'ingrossa ogni giorno che passa: i movimenti politici della maggioranza hanno mollato de Magistris. Pezzi importanti di Dema e interi partiti che sono ...Una tenuta di epoca rinascimentale in preda al degrado e ai vandalismi Era la residenza del geografo Toscanelli che indicò la via per le Indie ...