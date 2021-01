luigidimaio : Ho appena sentito il nuovo SoS ???? @SecBlinken al quale ho confermato che l’Italia sarà sempre un partner e un allea… - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: Covid, confermato lo stop ai voli dal Brasile, la rabbia degli italiani: «Fateci rientrare» - censurastocazz1 : @NumeroZero1 @MarioOcchini @Pgreco_ Poi l’ultimo giorno lì si è riacutizzato, ed in Italia mi sono isolato e ho fat… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Covid, confermato lo stop ai voli dal Brasile, la rabbia degli italiani: «Fateci rientrare» - ilmessaggeroit : Covid, confermato lo stop ai voli dal Brasile, la rabbia degli italiani: «Fateci rientrare» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid confermato

Il Messaggero

Anzi, la partita di Bologna hache in un ruolo servirebbe un altro acquisto. Maldini e ... ha saltato la partita contro il Cagliari per- 19, ma poi si è scoperto che era un falso ...... temendo di contrarre ila causa della bulimia e dei precedenti ricoveri ospedalieri per epatite, sepsi e polmonite. L'ex fidanzato Paul Johnson, hadi aver chiuso la relazione di ...L’ordinanza anti Covid sarebbe scaduta oggi, ma il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato all’ultimo momento una proroga: il blocco dei voli dal Brasile, disposto dal ...L’Aifa afferma in una nota che la sua Commissione tecnico-scientifica “ha confermato la valutazione dell’EMA sull’efficacia (59,5% nella riduzione delle infezioni sintomatiche da Covid-19) e sul ...