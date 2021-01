Coronavirus in India | pochi casi e un' ipotesi | immunità di gregge raggiunta

Corriere : India, pochi casi e un'ipotesi: immunità di gregge raggiunta - genovesergio76 : RT @Corriere: India, pochi casi e un'ipotesi: immunità di gregge raggiunta - rinoraf74 : RT @Corriere: L'India ci sta raccontando che l'immunità di gregge contro il Covid-19 si può raggiungere. Anche prima della vaccinazione di… - alias16g : RT @francofontana43: Non c'è solo il coronavirus: la lebbra «morde» ancora. Certo, non “da noi”, ma è un flagello che funesta il Sud del mo… - ilcjanpete1 : RT @stemolinaradio: India: ieri 86 vittime e 10.974 nuovi positivi su 1 miliardo e 340 milioni di abitanti. L'immunità di gregge è possibi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus India

Corriere della Sera

Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dal(26,6 milioni di casi), seguiti dall'(10,7 milioni) e dal Brasile (oltre 9 milioni). La Russia è al 4° posto, davanti a Regno Unito, ...... con oltre 26 milioni di positivi, seguiti da(10,7 milioni) e Brasile (9,2 milioni). I ...24 ore sono stati registrati nel Paese sudamericano 1.071 decessi e 55.717 contagi legati al. ...Gli agricoltori in india protestano da oltre 2 mesi contro le riforme agrarie pensate a beneficio dei grandi latifondisti, e rappresentano una terribile mazzata per milioni piccoli produttori. Migliai ...A un anno dalla dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia di coronavirus, "vedo ancora troppa improvvisazione". Lo sottolinea Agostino Miozzo, coordinatore del Cts, che per la somministra ...