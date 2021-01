Calciomercato Inter, per Dzeko non è ancora finita: cosa può succedere (Di domenica 31 gennaio 2021) Calciomercato Inter, tentativo last minute per Edin Dzeko. Ecco cosa potrebbe succedere nelle prossime ore Una delle trattative iniziate e (apparentemente) sfumate degli ultimi giorni è quella relativa allo scambio Dzeko-Sanchez tra Inter e Roma. Il Calciomercato invernale è ormai prossimo alla chiusura: c’è tempo fino a domani lunedì 1 febbraio. Le parole del dirigente L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 31 gennaio 2021), tentativo last minute per Edin. Eccopotrebbenelle prossime ore Una delle trattative iniziate e (apparentemente) sfumate degli ultimi giorni è quella relativa allo scambio-Sanchez trae Roma. Ilinvernale è ormai prossimo alla chiusura: c’è tempo fino a domani lunedì 1 febbraio. Le parole del dirigente L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : Scambio #Dzeko-#Sanchez: per la @OfficialASRoma non ci sono le condizioni per fare l’operazione in questo modo (pag… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO BLOCCATA TRATTATIVA PER SCAMBIO DZEKO-SANCHEZ Manca accordo su cifre tra Roma e Inter… - Gazzetta_it : #InterRoma, salta lo #Sanchez-#Dzeko: pesa la differenza economica degli ingaggi #SerieA #Mercato - BisInterista : Sky Calciomercato: Inter femminile in pole per Wanna Marchi - calciomercatoit : ????#Inter, Antonio #Conte ritrova Danilo #DAmbrosio: era fuori dallo scorso 6 gennaio +++ -