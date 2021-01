Bus giù dal ponte, è una strage. 10 morti e 25 feriti (Di domenica 31 gennaio 2021) Un gravissimo incidente è avvenuto nella serata di sabato 30 gennaio intorno alle 20, ovvero le due di notte in Italia, presso il municipio di Guines, nella provincia di Mayabeque a circa 50 chilometri a sud-est dell’Avana. Ad essere coinvolto è un autobus che trasportava professori da L’Avana verso la provincia di Granma. Lo riferisce l’agenzia di stampa cubana Acn. Ancora sconosciute le cause del ribaltamento del bus che poi è caduto dal ponte su cui stava viaggiando. Al momento si contano almeno dieci morti e 25 persone ferite, molte delle quali in maniera grave, in questo drammatico sinistro. A quanto pare l’autista, per ragioni tuttora ignote, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte e poi è finito giù dal ponte in una scarpata con folta vegetazione. Tre delle persone ferite sono in condizioni critiche. Anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 gennaio 2021) Un gravissimo incidente è avvenuto nella serata di sabato 30 gennaio intorno alle 20, ovvero le due di notte in Italia, presso il municipio di Guines, nella provincia di Mayabeque a circa 50 chilometri a sud-est dell’Avana. Ad essere coinvolto è un autobus che trasportava professori da L’Avana verso la provincia di Granma. Lo riferisce l’agenzia di stampa cubana Acn. Ancora sconosciute le cause del ribaltamento del bus che poi è caduto dalsu cui stava viaggiando. Al momento si contano almeno diecie 25 persone ferite, molte delle quali in maniera grave, in questo drammatico sinistro. A quanto pare l’autista, per ragioni tuttora ignote, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato più volte e poi è finito giù dalin una scarpata con folta vegetazione. Tre delle persone ferite sono in condizioni critiche. Anche ...

