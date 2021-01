Video l’Eredità 30 gennaio 2021: Rocco De Stefano (Di sabato 30 gennaio 2021) l’Eredità di sabato 30 gennaio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campione del programma, è Rocco De Stefano, originario di Sant’Agata Irpina di Solofra. Rocco è un copywriter, è laureato in Lettere e in Scienze dell’educazione, ha già partecipato al gioco nel 2011 ed è stato campione (senza portafoglio). Al suo terzo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 62.500 euro. Peccato! Riproverà domani. Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 30 gennaio 2021)di sabato 30. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, tornando campione del programma, èDe, originario di Sant’Agata Irpina di Solofra.è un copywriter, è laureato in Lettere e in Scienze dell’educazione, ha già partecipato al gioco nel 2011 ed è stato campione (senza portafoglio). Al suo terzo tentativo non è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 62.500 euro. Peccato! Riproverà domani. Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il ...

m_michelangeli : RT @lanavediteseoed: Nostalgia per la Prima Repubblica? «Sicuramente non era trasformista»: dice @PaoloFranchi1, che quegli anni li ha segu… - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: Nostalgia per la Prima Repubblica? «Sicuramente non era trasformista»: dice @PaoloFranchi1, che quegli anni li ha segu… - BenMichelangeli : RT @lanavediteseoed: Nostalgia per la Prima Repubblica? «Sicuramente non era trasformista»: dice @PaoloFranchi1, che quegli anni li ha segu… - lanavediteseoed : Nostalgia per la Prima Repubblica? «Sicuramente non era trasformista»: dice @PaoloFranchi1, che quegli anni li ha s… - HankHC91 : RT @lanavediteseoed: Ora in diretta a @SkyTG24 @PaoloFranchi1, autore del saggio “Il PCI e l’eredità di Turati”, per commentare gli scenari… -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Lombardia: Majorino, 'Moratti? Credo ci voglia ben altro' Affaritaliani.it