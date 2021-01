Un posto al sole | anticipazioni 1-5 febbraio | Lara si vendicherà di Luciana

(Di sabato 30 gennaio 2021) Ad Unalnon mancheranno novità e colpi di scena nel corso della prossima settimana di programmazione, come attestano ledella soap opera di Rai 3 dal 1° al 5. Innanzitutto, Giulia si renderà conto che Emil, il fratello di Thea, che Niko ha deciso di difendere, è in realtà l'uomo che secondo Silvia ha aggredito lei e Michele sulla strada verso Indica. Tuttavia, il giovane avvocato solleciterà la madre a non interferire nel suo lavoro. Intanto, Angela sarà insospettita dall'improvviso ritorno di Nunzio a Napoli e cercherà di vederci chiaro. Più tardi, la situazione tra Michele e Silvia diventerà incandescente quando scopriranno che Niko ha assunto la difesa di Emil, mentre Patrizio e Vittorio si contenderanno il seminterrato, ignari che forse qualcuno se lo sia già ...

hazsavedme_ : @twoxgoshts ecco, la brutta copia del miscuglio tra un posto al sole, il segreto e una vita - twoxgoshts : @hazsavedme_ no aspetta è peggio di beautiful, un posto al sole, il segreto e una vita messi insieme - badgalvvivi : esatto voglio vivere nella dimensione di un posto al sole - antonellaa262 : Anticipazioni Un posto al sole: tra rientri e nuovi inquilini a Palazzo Palladini si rinnova il cast della soap mad… - Jardinlesmots : Scambiatevi un posto al sole di qualche burlone al vento e non scassate li maroni. #Etimologiadaasporto -

