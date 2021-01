UFFICIALE Hulk all’Atletico Mineiro: l’attaccante riparte dal Brasile (Di sabato 30 gennaio 2021) Hulk ritorna in Brasile: l’attaccante che ha incantato per il suo mancino poderoso ritorna in patria, all’Atletico Mineiro. L’annuncio Ha seminato il terrore in Europa per il suo mancino potentissimo ed è stato accostato anche a squadre italiane, senza mai arrivarci vicino. Dopo la sua esperienza in Cina, Hulk fa ritorno in Brasile. l’attaccante classe 1986, infatti, è un nuovo calciatore dell’Atletico Mineiro. «l’attaccante Hulk è l’ultimo acquisto del ‘Galo’. E’ il rinforzo di perso che arriva a vestire la nostra maglia fino al 2022». Ele tá tranquilo, feliz, mas se vocês não se tornarem @GaloNaVeia… já sabem, né? Estamos juntos ou não, Massa? ? https://t.co/n3aFZGN7AT ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021)ritorna inche ha incantato per il suo mancino poderoso ritorna in patria,. L’annuncio Ha seminato il terrore in Europa per il suo mancino potentissimo ed è stato accostato anche a squadre italiane, senza mai arrivarci vicino. Dopo la sua esperienza in Cina,fa ritorno inclasse 1986, infatti, è un nuovo calciatore dell’Atletico. «è l’ultimo acquisto del ‘Galo’. E’ il rinforzo di perso che arriva a vestire la nostra maglia fino al 2022». Ele tá tranquilo, feliz, mas se vocês não se tornarem @GaloNaVeia… já sabem, né? Estamos juntos ou não, Massa? ? https://t.co/n3aFZGN7AT ...

enzolampard : UFFICIALE: #Hulk torna in Brasile, giocherà nell’#AtleticoMineiro #calciomercato - calciomercatoit : +++ UFFICIALE - #Hulk torna in Brasile ???? firma per l'#AtleticoMineiro +++ ??#CMITmercato - STOCALCIO1 : ?? #AtleticoMineiro: ufficiale l'arrivo di #Hulk; il brasiliano era svincolato - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Hulk torna a giocare in Brasile: riparte dall’Atletico Mineiro ???? - Redblack100x100 : RT @GoalItalia: ?? UFFICIALE ?? Hulk torna a giocare in Brasile: riparte dall’Atletico Mineiro ???? -