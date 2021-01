Spero tu stia bene e al sicuro : torna la FINTA MINACCIA che PROVIENE DALLA TUA STESSA EMAIL con ricatto e richiesta di PAGAMENTO IN BITCOIN (Di sabato 30 gennaio 2021) torna la richiesta di estorsione dal titolo “Spero tu stia bene e al sicuro”, oggetto della EMAIL che vi arriva dal vostro stesso indirizzo di posta elettronica. Se non pagate la cifra richiesta in BITCOIN il finto virus trojan che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video inesistente che dicono di avere mentre vi masturbate. Fate attenzione a non cadere nella truffa. La mail è da cestinare. Questo il contenuto del finto messaggio : Salve! Come puoi vedere, questa e-mail PROVIENE dal tuo account. Questa è una brutta notizia per te, ma non preoccuparti. Ora ti spiego.Ho accesso al tuo dispositivo e ho monitorato la tua attività già da qualche mese.Come è ... Leggi su analisideirischinformatici (Di sabato 30 gennaio 2021)ladi estorsione dal titolo “tue al”, oggetto dellache vi arriva dal vostro stesso indirizzo di posta elettronica. Se non pagate la cifrainil finto virus trojan che dicono di aver inserito nel vostro computer permetterà a questi finti hacker di pubblicare un vostro video inesistente che dicono di avere mentre vi masturbate. Fate attenzione a non cadere nella truffa. La mail è da cestinare. Questo il contenuto del finto messaggio : Salve! Come puoi vedere, questa e-maildal tuo account. Questa è una brutta notizia per te, ma non preoccuparti. Ora ti spiego.Ho accesso al tuo dispositivo e ho monitorato la tua attività già da qualche mese.Come è ...

