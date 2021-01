Scambio Dzeko-Sanchez, trattativa in stallo: i dettagli (Di sabato 30 gennaio 2021) Lo Scambio Dzeko-Sanchez difficilmente andrà in porto. La trattativa fra Roma e Inter è in fase di stallo per una questione economica Nella giornata di oggi sono attesi nuovi aggiornamenti in merito alla trattativa fra Roma e Inter per lo Scambio Edin Dzeko-Alexis Sanchez. I discorsi fra i due club al momento sono in fase di stallo. Secondo Il Messaggero, lo Scambio non è ancora andato in porto perché non si è trovata la quadra alla questione fiscale. Nello specifico, la dirigenza giallorossa si è rifiutata di pagare i 2 milioni di scarto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 30 gennaio 2021) Lodifficilmente andrà in porto. Lafra Roma e Inter è in fase diper una questione economica Nella giornata di oggi sono attesi nuovi aggiornamenti in merito allafra Roma e Inter per loEdin-Alexis. I discorsi fra i due club al momento sono in fase di. Secondo Il Messaggero, lonon è ancora andato in porto perché non si è trovata la quadra alla questione fiscale. Nello specifico, la dirigenza giallorossa si è rifiutata di pagare i 2 milioni di scarto. Leggi su Calcionews24.com

