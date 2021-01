Sampdoria Juventus streaming | dove vedere il match | no Rojadirecta

(Di sabato 30 gennaio 2021)day per la. Oggi alle 18.00 sfiderà laa Genova. Pirlo ripropone Cristiano Ronaldo in attacco con Morata, che stringerà i denti dopo il taglio alla caviglia in Coppa Italia. McKennie e Chiesa esterni di centrocampo, Arthur e il recuperato Bentancur in mezzo. Squalificato Kulusevski, out Dybala, ce la fa Bernardeschi che rientra nella lista dei convocati. Tra i pali nuovamente Szczesny, con Cuadrado, Bonucci, Chiellini e uno tra Danilo e Alex Sandro a comporre la retroguardia.formazioni(4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Adrien Silva, Jankto; Keita, Quagliarella.(4-4-2): Szczesny; ...

juventusfc : E’ il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE su @JuventusTv ? - juventusfc : ?? Ore 13 ?? ???????? le parole di Mister @Pirlo_official su @JuventusTV! ?? - juventusfc : ?? ?? Focus sulla Sampdoria ?? - hernanvdez : Bologna - Milan ???? Sampdoria - Juventus 1-2 Inter - Benevento 3-0 Spezia - Udinese 1-1 Cagliari - Sassuolo 1-2 Crot… - UCSampdoriaFeed : Sampdoria-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla | La diretta -

DIRETTA: PIRLO PER IL SALTO DI QUALITÀ, che è in diretta da Marassi, si gioca alle ore 18:00 di sabato 30 gennaio: siamo nella 20giornata di Serie A 2020 - 2021 , parte ...
Stanno per riaprirsi le porte del calciomercato con molte formazioni pronte a rinforzarsi in vista di una seconda parte di st ...
SAMPDORIA JUVENTUS STREAMING – Matchday per la Juventus. Oggi alle 18.00 sfiderà la Sampdoria a Genova. Pirlo ripropone Cristiano Ronaldo in attacco con Morata, che stringerà i denti dopo il taglio al ...