Sampdoria -Juventus, Ranieri: "Eravamo in difficoltà, due occasioni con Quagliarella sono poche. Mercato e classifica? Rispondo così"

Dopo la sconfitta interna contro la Juventus, il tecnico blucerchiato, Claudio Ranieri, ha commentato con amarezza lo 0-2 rimediato tra le mura amiche di "Marassi", ai microfoni di "Sky Sport". Di Seguito le dichiarazioni dell'allenatore romano.

"Volevamo fare un altro tipo di partita, non volevamo perdere tante palle in uscita, dove loro ci hanno messo in difficoltà. Il resto lo abbiamo regalato noi, non abbiamo chiesto profondità e per i difensori della Juventus era facile rubare palla. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di più con due tiri di Quagliarella, ma poco altro".

"Se mi aspetto qualcosa dal Mercato negli ultimi giorni? No no, va benissimo così. Il presidente ha fatto un'ottima squadra e io sono soddisfatto"

