Salto con gli sci femminile: Marita Kramer torna a vincere, sua la gara di Titisee-Neustadt. Jessica Malsiner 18ma

torna alla vittoria Marita Kramer. L'austriaca, leader della classifica generale di Coppa del Mondo di Salto con gli sci per la stagione 2020-2021 (che, de facto, è 2021), si riprende il sapore del successo facendo suo il trampolino di Titisee-Neustadt. Due salti di altissimo livello, i suoi: 131.5 metri e 128.9 punti con il primo, 135 e 128.8 con il secondo, in condizioni spesso e volentieri difficili a causa di pioggia e neve. Per lei è la terza volta sul gradino più alto del podio in Coppa del Mondo. Al secondo posto un'eccezionale Silje Opseth. La norvegese, dopo aver chiuso sesta la prima serie (127.5 metri e 113.1 punti), pesca il jolly, vola fino a 138.5 metri, guadagna 140.9 punti e finisce per insidiare la leadership con i suoi 254 finali. Terza la slovena Ema Klinec.

