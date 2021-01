Prada Cup, Luna Rossa rivoluzionata: più forte e veloce. Bruni-Spithill, il doppio timoniere inizia a funzionare. E Sibello… (Di sabato 30 gennaio 2021) “Luna Rossa trasformata in cinque giorni“. Parole di Francesco Bruni, uno dei due timonieri di Luna Rossa, qualificata alla Finale di Prada Cup grazie al sonoro 4-0 rifilato ad American Magic. Il siciliano ha esaltato il lavoro fatto da tutto l’equipaggio che, dopo la discussa sconfitta contro Ineos Uk (l’ultimo incrocio fa ancora parlare per la mancata penalità inflitta ai britannici), è tornato in acqua e si è allenato per tutta la settimana con grande caparbietà, grinta, tenacia. Tanto tempo passato in mare, utile per cementare ulteriormente il gruppo e per fare compiere alla barca uno step in più. Ora Luna Rossa va molto veloce anche con vento forte (lo si è visto venerdì, col doppio successo ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) “trasformata in cinque giorni“. Parole di Francesco, uno dei due timonieri di, qualificata alla Finale diCup grazie al sonoro 4-0 rifilato ad American Magic. Il siciliano ha esaltato il lavoro fatto da tutto l’equipaggio che, dopo la discussa sconfitta contro Ineos Uk (l’ultimo incrocio fa ancora parlare per la mancata penalità inflitta ai britannici), è tornato in acqua e si è allenato per tutta la settimana con grande caparbietà, grinta, tenacia. Tanto tempo passato in mare, utile per cementare ulteriormente il gruppo e per fare compiere alla barca uno step in più. Orava moltoanche con vento(lo si è visto venerdì, colsuccesso ...

