Prada Cup, Dean Barker: "Ero sicuro che avremmo potuto battere Luna Rossa ma non è stato così" (Di sabato 30 gennaio 2021) Il timoniere di American Magic, Dean Barker, ha espresso tutta la sua amarezza per il pesante 4-0 subito nella semifinale di Prada Cup contro Luna Rossa. Il confronto con James Spithill è stato impietoso con il timoniere dell'equipaggio italiano che ha letteralmente dominato le fasi di partenza. In un'intervista riportata da Nzherald, Barker ha sottolineato che ha creduto fino alla fine di poter conquistare la finale della manifestazione. "Ero sicuro potessimo avere una buona opportunità per battere Luna Rossa oggi ma non è stato così. Avevamo l'atteggiamento giusto ma non è bastato". Il sogno chiamato America's Cup per Dean ...

