Pds: Occhetto '30 anni fa nasceva partito, sotto quercia restò falce e martello, no abiure'/Adnk (3) (Di sabato 30 gennaio 2021) (Adnkronos) - Per Occhetto è tempo di bilanci: "A 30 anni di distanza dal XXesimo congresso del Pc, che fu l'ultimo di quel partito, tale obiettivo è stato accolto solo in parte e si è troppo spesso risolto in fusioni e scissioni a freddo tra apparati - è la sua valutazione - . Non si è ancora tenuto fede all'esigenza di dar vita a una sinistra, e a un campo democratico che non si rigenerassero in un luogo del passato, ma che si incontrassero in un luogo del futuro in cui saldare le radici storiche delle aspirazioni alla giustizia e all'eguaglianza, in un mondo profondamente diverso". "Bisogna affrontare con una rinnovata cultura politica le inedite sfide planetarie ed epocali del nuovo millennio", dice il segretario della svolta e delle lacrime al Congresso straordinario di Bologna, che ne furono una delle ...

