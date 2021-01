Partecipa al Concorso Didattico “Strampalat e i Supereroi del Riciclo” di Parmalat Educational: hai tempo fino a maggio 2021! (Di sabato 30 gennaio 2021) Sei ancora in tempo per Partecipare al Concorso Didattico “Strampalat e i Supereroi del Riciclo” e vincere uno dei 18 premi in palio: crea il Supereroe amico dell’ambiente riciclando i contenitori del latte e vinci fantastici premi per la tua classe! L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 30 gennaio 2021) Sei ancora inperre ale idel” e vincere uno dei 18 premi in palio: crea il Supereroe amico dell’ambiente riciclando i contenitori del latte e vinci fantastici premi per la tua classe! L'articolo .

ItalianAirForce : Ogni sogno che si realizza ha un punto di partenza... per molti quel sogno è iniziato in #AccademiaAeronautica! Pa… - roccomundo : RT @Esercito: Sogni di entrare a far parte dell'#EsercitoItaliano? Partecipa al Concorso per l'ammissione di 150 Allievi al primo anno del… - a_antonucci1926 : RT @Esercito: Sogni di entrare a far parte dell'#EsercitoItaliano? Partecipa al Concorso per l'ammissione di 150 Allievi al primo anno del… - YouMakeRobots : RT @MakerFaireRome: +++ 'Le storie di #MFR2020 nate sui banchi di scuola': SCADENZA PROROGATA +++ Sei uno #studente? Hai partecipato all'VI… - MakerFaireRome : +++ 'Le storie di #MFR2020 nate sui banchi di scuola': SCADENZA PROROGATA +++ Sei uno #studente? Hai partecipato al… -