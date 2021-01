Nek si è tagliato la mano con una sega circolare | potrà ancora suonare?

Corriere : Nek: «Mi sono tagliato la mano con una sega circolare, ho rischiato di morire» - g_dimarzo : RT @Corriere: Nek: «Mi sono tagliato la mano con una sega circolare, ho rischiato di morire» - Susannagr17 : Nek: «Mi sono tagliato la mano con una sega circolare, ho rischiato di morire» - peppesava : RT @Ragusanews: Nek: «Mi sono tagliato la mano con una sega, ho rischiato di morire» - Ragusanews : Nek: «Mi sono tagliato la mano con una sega, ho rischiato di morire» -

Ultime Notizie dalla rete : Nek tagliato

A novembreè rimasto vittima di un brutto incidente domestico. Per la prima volta il cantante ha trovato il coraggio di parlarne a 'Verissimo'. "Mi sonola mano con una sega circolare in ...Sassuolo - Ha rischiato di morire dissangato. 'Mi sonola mano con una sega circolare in un momento di distrazione'. Il racconto è del cantante Filippo Neviani, Sassuolo, 1972), in arte. 'Se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa in ...Nek a "Verissimo", lo scorso novembre il cantante è rimasto vittima di un incidente domestico. Per la prima volta il coraggio di ...Nek è stato operato alla mano dopo un grave incidente domestico: come sta oggi il cantante che ha rischiato di morire?