Luna Rossa verso la Finale di Prada Cup: la marcia di allenamento, tra giorni di riposo e allenamenti. Il programma (Di sabato 30 gennaio 2021) Luna Rossa ha staccato il biglietto per la Finale della Prada Cup grazie al roboante 4-0 rifilato ad American Magic: quattro vittorie nel giro di 24 ore, statunitensi spediti a casa e pass agevole per l’atto conclusivo della competizione. L’equipaggio italiano ha giganteggiato nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) e ha potuto festeggiare, ma ora è già arrivato il momento di pensare alla battaglia contro Ineos Uk, in programma a partire dal 13 febbraio. James Spithill e compagni hanno fatto un salto di qualità a bordo della barca, la flotta sembra ancora più coesa e solida dopo questa semiFinale contro Patriot, ora ci sono tutte le carte in regola per fronteggiare a viso aperto Ben Ainslie e compagni. Ma come si preparerà Luna Rossa per il testa a ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021)ha staccato il biglietto per ladellaCup grazie al roboante 4-0 rifilato ad American Magic: quattro vittorie nel giro di 24 ore, statunitensi spediti a casa e pass agevole per l’atto conclusivo della competizione. L’equipaggio italiano ha giganteggiato nella baia di Auckland (Nuova Zelanda) e ha potuto festeggiare, ma ora è già arrivato il momento di pensare alla battaglia contro Ineos Uk, ina partire dal 13 febbraio. James Spithill e compagni hanno fatto un salto di qualità a bordo della barca, la flotta sembra ancora più coesa e solida dopo questa semicontro Patriot, ora ci sono tutte le carte in regola per fronteggiare a viso aperto Ben Ainslie e compagni. Ma come si prepareràper il testa a ...

