LIVE Slittino, Mondiali 2021 in DIRETTA: si parte con la gara di singolo! Dominik Fischnaller vuole stupire (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 Il tedesco Max Langenhan conclude con il tempo di 48.891. Ora tocca al russo Semen Pavlichenko. 12.53 SCATTA LA PROVA DI singolo! Il tedesco Max Langenhan è sul tracciato 12.52 Le condizioni meteo parlano di ben 6.5 gradi, il ghiaccio sarà in grado di tenere entrambe le manche? Budello di 1346 metri con 16 curve e pendenza media del 10.3%. 12.51 Ancora qualche istante e si parte! Il record della pista appartiene a Felix Loch in 48.954 (stabilito nel 2015), in spinta il primato di è di Ludwig in 3.252. 12.48 Gli italiani al via: Dominik Fischnaller 7, Kevin Fischnaller 14, Lukas Gufler 23, Leon Felderer 25 12.45 La pattuglia dei favoriti per questa gara è amplissima. Si parte dal padrone ... Leggi su oasport (Di sabato 30 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.54 Il tedesco Max Langenhan conclude con il tempo di 48.891. Ora tocca al russo Semen Pavlichenko. 12.53 SCATTA LA PROVA DIIl tedesco Max Langenhan è sul tracciato 12.52 Le condizioni meteo parlano di ben 6.5 gradi, il ghiaccio sarà in grado di tenere entrambe le manche? Budello di 1346 metri con 16 curve e pendenza media del 10.3%. 12.51 Ancora qualche istante e si! Il record della pista appartiene a Felix Loch in 48.954 (stabilito nel 2015), in spinta il primato di è di Ludwig in 3.252. 12.48 Gli italiani al via:7, Kevin14, Lukas Gufler 23, Leon Felderer 25 12.45 La pattuglia dei favoriti per questaè amplissima. Sidal padrone ...

OA_Sport : LIVE #Slittino, Mondiali 2021 in DIRETTA: tutto pronto per il singolo, Dominik #Fischnaller vuole stupire! - zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 30 gennaio: Rieder-Rastner quarti a metà gara ai Mondiali di slittino qualificato Vina… - zazoomblog : LIVE Slittino Sprint Mondiali in DIRETTA: Dominik e Kevin Fischnaller inseguono una medaglia! fuori Rieder-Rastner… - zazoomblog : LIVE Slittino Singolo Igls in DIRETTA: i cugini Fischnaller inseguono il podio - #Slittino #Singolo #DIRETTA:… -