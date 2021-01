Le ricette buone e leggere del primo libro di Cucina Botanica

Leggi su vanityfair

(Di sabato 30 gennaio 2021) È schizzato al primo posto su Amazon ed è andato in ristampa già prima dell’arrivo in libreria: si intitola Cucina Botanica (Gribaudo) ed è il primo libro di Carlotta Perego, la designer che ha lasciato una carriera nel mondo della moda per inseguire la sua passione per la cucina vegetale e, dopo aver seguito un corso in una scuola di Los Angeles (dove è anche diventata insegnante), è tornata in Italia e ha cominciato a postare le sue ricette vegane su Instagram, ottenendo in poco un enorme successo.