Kessie: “Il rigore? È più importante per gli attaccanti. Il rigorista è Ibra e decide lui se calciarlo o meno” (Di sabato 30 gennaio 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Franck Kessié analizzando la partita vinta nel pomeriggio contro il Bologna si è soffermato anche sulla questione rigori e su chi sia il rigorista ufficiale del Milan: “Oggi era importante prendere i tre punti ed è quello che abbiamo fatto. Oggi il gioco contava poco, ciò che importava era trovare i tre punti. Calo? La stagione è così, non possiamo giocare tutte le gare al 100%, abbiamo perso qualche partita ma l’importante era tornare a vincere. Il rigore è più importante agli attaccanti e per questo l’ho lasciato a lui, il secondo è stato lui a darlo a me. Il rigorista è Ibra, decide lui se vuole calciarlo o no”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 30 gennaio 2021) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Franck Kessié analizzando la partita vinta nel pomeriggio contro il Bologna si è soffermato anche sulla questione rigori e su chi sia ilufficiale del Milan: “Oggi eraprendere i tre punti ed è quello che abbiamo fatto. Oggi il gioco contava poco, ciò che importava era trovare i tre punti. Calo? La stagione è così, non possiamo giocare tutte le gare al 100%, abbiamo perso qualche partita ma l’era tornare a vincere. Ilè piùaglie per questo l’ho lasciato a lui, il secondo è stato lui a darlo a me. Illui se vuoleo no”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

GoalItalia : 'Tranquillo, i rigori non li sa tirare' Mihajlovic anticipa l'errore di Ibra ?? Quarto rigore sbagliato in stagione… - pisto_gol : Fanno discutere due episodi arbitrali identici: ieri in Milan-Atalanta Mariani ha punito la sbracciata di Kessie su… - ZZiliani : + + + ULTIMORA + + + STASERA AL CLUB DI #CARESSA PROCESSO AGLI #ARBITRI. LE GOMITATE DI #KESSIE E #CHIELLINI A CONF… - Angelredblack1 : RT @serieApallone: Secondo voi dopo questo rigore sbagliato è giusto che li tiri kessie? @Angelredblack1 @la_rossonera - infoitsport : Ibra sbaglia un rigore, poi Rebic e Kessie lanciano il Milan: sbancato il Dall'Ara, Bologna sconfitto 2-1 -