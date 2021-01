Inter, Marotta: 'Dzeko - Sanchez? Fatti i conti senza l'oste' (Di sabato 30 gennaio 2021) "Lo scambio Dzeko - Sanchez? Gli agenti sono stati troppo audaci nel portare avanti una trattativa senza fare i conti con l'oste". Lo ha detto l'ad dell'Inter, Beppe Marotta, Intervistato da Dazn ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 30 gennaio 2021) "Lo scambio? Gli agenti sono stati troppo audaci nel portare avanti una trattativafare icon l'". Lo ha detto l'ad dell', Beppevistato da Dazn ...

capuanogio : ?? Il #RealMadrid preme l’#Inter per il pagamento della prima rata di #Hakimi. #Marotta ha l’accordo scritto di pro… - FBiasin : L'#Inter chiarisce di avere un accordo solido con il #RealMadrid per il pagamento di #Hakimi entro il 31 marzo. Acc… - sportli26181512 : Maldini: 'Ibra ha difeso i compagni da Lukaku'. Marotta: 'Romelu non è aggressivo': Maldini: 'Ibra ha difeso i comp… - CataldoAndrea : Non no capito chi è la giornalista che a fine primo tempo e nel pre gara ha posto le domande a Marotta e Ranocchia… - romaforever_it : Marotta: 'Dzeko-Sanchez? Gli agenti hanno fatto conti senza l'oste' -