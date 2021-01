Governo, Crimi “Conte scelta indiscutibile, serve cronoprogramma” (Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Con il presidente Fico abbiamo avuto un colloquio abbastanza approfondito. Abbiamo toccato tutte le questioni per formazioni di questo Governo. Abbiamo posto un'esigenza che si lavori a un cronoprogramma dettagliato in temi e tempi che dia un'indicazione certa del lavoro da svolgere”. E' quanto dichiarato da Vito Crimi, capo della delegazione del Movimento5Stelle a Montecitorio al termine delle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico.“Un percorso sottoscritto solennemente da tutte le forze politiche che intendono partecipare al percorso. Necessario dare una risposta alla crisi pandemica. Ci deve essere prosecuzione e miglioramento dei ristori e delle modalità delle risorse. Abbiamo ribadito che la scelta del presidente Conte come guida del Governo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Con il presidente Fico abbiamo avuto un colloquio abbastanza approfondito. Abbiamo toccato tutte le questioni per formazioni di questo. Abbiamo posto un'esigenza che si lavori a undettagliato in temi e tempi che dia un'indicazione certa del lavoro da svolgere”. E' quanto dichiarato da Vito, capo della delegazione del Movimento5Stelle a Montecitorio al termine delle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico.“Un percorso sottoscritto solennemente da tutte le forze politiche che intendono partecipare al percorso. Necessario dare una risposta alla crisi pandemica. Ci deve essere prosecuzione e miglioramento dei ristori e delle modalità delle risorse. Abbiamo ribadito che ladel presidentecome guida del...

