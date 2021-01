Governo | Crimi “Conte scelta indiscutibile | serve cronoprogramma”

(Di sabato 30 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Con il presidente Fico abbiamo avuto un colloquio abbastanza approfondito. Abbiamo toccato tutte le questioni per formazioni di questo. Abbiamo posto un’esigenza che si lavori a undettagliato in temi e tempi che dia un’indicazione certa del lavoro da svolgere”. E’ quanto dichiarato da Vito, capo della delegazione del Movimento5Stelle a Montecitorio al termine delle consultazioni con il presidente della Camera, Roberto Fico.“Un percorso sottoscritto solennemente da tutte le forze politiche che intendono partecipare al percorso. Necessario dare una risposta alla crisi pandemica. Ci deve essere prosecuzione e miglioramento dei ristori e delle modalità delle risorse. Abbiamo ribadito che ladel presidentecome guida del ...

... Matteo Salvini (28), Luigi Di Maio (28), Silvio Berlusconi (27), Alfonso Bonafede (23), Vito... Sarebbe meglio unistituzionale? Per il 46% no mentre il 22% sarebbe a favore, il 32% non ...... e che dovrà essere solennemente sottoscritto da tutte le forze che parteciperanno al', ha detto il capo politico di M5s Vito. Ore 16.02 al via incontro tra Fico e delegazione M5s. La ...(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2021 Partono le consultazioni a Montecitorio. Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, riceverà le delegazioni M5s, Pd, Iv e Leu.(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2021 Partono le consultazioni a Montecitorio. Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, riceverà le delegazioni M5s, Pd, Iv e Leu.