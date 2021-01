Amici 20 | Rudy Zerbi “lascia lo studio” durante un’esibizione | cosa è successo

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 30 gennaio 2021) Nella decima puntata di20 di Maria De Filippi di sabato 30 gennaio 2021 andata in onda alle ore 14:10 su Canale Cinque (qui come rivedere la replica),si è alzato e hato temporaneamente lol’esibizione di Raffaele. Il cantante che fa parte della squadra di Arisa ha cantano una cover dal titolo “Young”. Una performance che alla coach lucana è piaciuta molto, tanto da dare al ragazzo un bel 9 come voto. Al coach, invece, non ha per nulla convinto come ha cantato l’allievo del talent show. Raffaele con "Young" deve convincere la prof Arisa! Secondo voi merita di continuare ad indossare la maglia di #20? pic.twitter.com/1DoJMBGdVR —Ufficiale (@Ufficiale) ...