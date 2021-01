Travolto dal furgone sulle strisce pedonali e trascinato per venti metri: è grave (Di venerdì 29 gennaio 2021) FANO Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18.15 in viale Gramsci nei pressi dell'intersezione con via Garibaldi. Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 29 gennaio 2021) FANO Unincidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18.15 in viale Gramsci nei pressi dell'intersezione con via Garibaldi.

informatori_it : La #pandemia ha travolto le vite di tutti, causando non solo problemi per la salute fisica ma anche importanti ripe… - StackLorenzo : Mi pare corretto dire che in un mondo travolto dal politicamente corretto una buona soluzione di ripicca ( e assolu… - AFAntoAnt : RT @canaledieci: Incidente sulla Roma-Lido. Una persona si è lanciata sui binari. La linea è paralizzata. - fabrizio_franz : dove la lega governa ... il Dolomiti: Coronavirus, Trentino travolto dal contagio tra ottobre e novembre: oltre 800… - canaledieci : Incidente sulla Roma-Lido. Una persona si è lanciata sui binari. La linea è paralizzata. -