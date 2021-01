Torino, Belotti, orgoglio e poco altro: solo 1-1 in casa con la Fiorentina di Ribery (in 9) (Di sabato 30 gennaio 2021) Ancora un punto per il Torino dI Davide Nicola, ancora un gol nel finale. Stavolta è Andrea Belotti a segnare l'1-1 con la Fiorentina, passata in vantaggio con Ribery ma rimasta in 9 uomini, e lo fa al 90' proprio come Zaza aveva firmato la rimonta a Benevento. I granata restano a secco di vittorie in campionato al ‘Grande Torinò ma muovono quantomeno la classifica portandosi a quota 15. Nicola e Prandelli schierano i rispettivi undici a specchio con il 3-5-2, grande intensità in mezzo al campo ma le occasioni non mancano nel primo tempo con un legno a testa. Al 10? Ribery manda in porta Vlahovic, il serbo controlla bene ma col mancino colpisce il palo. Dall'altro lato, il Toro fa fatica a carburare ma al 39' un'illuminante sponda di Belotti mette Zaza a tu per tu con ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 30 gennaio 2021) Ancora un punto per ildI Davide Nicola, ancora un gol nel finale. Stavolta è Andreaa segnare l'1-1 con la, passata in vantaggio conma rimasta in 9 uomini, e lo fa al 90' proprio come Zaza aveva firmato la rimonta a Benevento. I granata restano a secco di vittorie in campionato al ‘Grande Torinò ma muovono quantomeno la classifica portandosi a quota 15. Nicola e Prandelli schierano i rispettivi undici a specchio con il 3-5-2, grande intensità in mezzo al campo ma le occasioni non mancano nel primo tempo con un legno a testa. Al 10?manda in porta Vlahovic, il serbo controlla bene ma col mancino colpisce il palo. Dall'lato, il Toro fa fatica a carburare ma al 39' un'illuminante sponda dimette Zaza a tu per tu con ...

