Taiwan vuole la pace e lo status quo Parla l’ambasciatore Lee

"Taiwan ha come obiettivo il mantenimento dello status quo e desidera per prima cosa mantenere la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan e nella regione dell'Indo Pacifico", Formiche.net raccoglie in esclusiva una dichiarazione di Andrea Sing-Ying Lee, ambasciatore di Taiwan in Italia: "In ogni caso, il nostro Paese resta determinato a difendere la propria sovranità e i valori di libertà e democrazia, elementi che lo contraddistinguono". Il commento arriva dopo che il governo cinese – per bocca del portavoce del ministero della Difesa – ha reso chiara l'equazione semplice con cui vede la questione Taiwan. Se alla situazione attuale si dovesse sommare una dichiarazione di indipendenza formale allora il risultato sarebbe semplice: guerra. "Indipendenza significa guerra", avverte

