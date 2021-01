Sci di fondo: brutto infortunio per Natalya Nepryaeva, frattura alla mano per la russa (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una giornata davvero da dimenticare per Natalia Nepryaeva. La russa, protagonista nella Coppa del Mondo di sci di fondo al femminile in quel di Falun (Svezia), si è ritirata poco prima dell’arrivo della 10 km a tecnica libera a causa di una caduta. Si è capito subito che l’infortunio fosse serio, dopo gli esami è arrivata la conferma: per lei due ossa della mano fratturate. Le parole dell’allenatore Yuri Borodavko ai media russi riportate da fondo Italia: “Ha due ossa fratturate, una forse anche in modo scomposto. Dovrà operarsi e volerà subito a Mosca. Adesso dovrà operarsi poi solitamente bisogna restare fermi un mese per questi infortuni. Vediamo come andrà l’operazione e come andrà la sua fase di recupero. A quel punto decideremo per quanto ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) Una giornata davvero da dimenticare per Natalia. La, protagonista nella Coppa del Mondo di sci dial femminile in quel di Falun (Svezia), si è ritirata poco prima dell’arrivo della 10 km a tecnica libera a causa di una caduta. Si è capito subito che l’fosse serio, dopo gli esami è arrivata la conferma: per lei due ossa dellate. Le parole dell’allenatore Yuri Borodavko ai media russi riportate daItalia: “Ha due ossate, una forse anche in modo scomposto. Dovrà operarsi e volerà subito a Mosca. Adesso dovrà operarsi poi solitamente bisogna restare fermi un mese per questi infortuni. Vediamo come andrà l’operazione e come andrà la sua fase di recupero. A quel punto decideremo per quanto ...

infoitsport : Hamilton, fenomeno anche sugli sci di fondo. Ecco come si allena in quota - FondoItalia : Fondo - Nepryaeva che male: la russa si frattura alla mano, è addio al Mondiale? - FondoItalia : Fondo - Frida Karlsson è costata la vittoria a Johaug? 'Mi è caduta davanti sull'ultima discesa e ho frenato' - Eurosport_IT : Dopo la rissa con Maeki, subito una vittoria per Alexander #Bolshunov ?? #CrossCountry | #eurosportsci - Skitime_it : Fondo - Altra impresa di Jessie Diggins: battuta Johaug nella 10km in skating; indietro le italiane -