Sampdoria-Juventus: orario, dove vederla in diretta TV, streaming LIVE e probabili formazioni (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella 20ª giornata di Serie A la Juventus se la vedrà contro la Sampdoria: tutto quello che c'è da sapere. Leggi su 90min (Di venerdì 29 gennaio 2021) Nella 20ª giornata di Serie A lase la vedrà contro la: tutto quello che c'è da sapere.

juventusfc : Di sicuro, se diciamo ??5??Goals contro la Samp, uno lo ricordate subito... Take a look: - forumJuventus : #SampdoriaJuve domani ore 18. Formazione GdS: 'Sarà 3-5-2 con Morata e Ronaldo in attacco, mentre Cuadrado e Chiesa… - zazoomblog : Sampdoria Ferrero: “Rinnovo Quagliarella? C’è fiducia. La Juventus non mi ha mai chiamato…” - #Sampdoria #Ferrero:… - ItaSportPress : Sampdoria, Ferrero: 'Rinnovo Quagliarella? C'è fiducia. La Juventus non mi ha mai chiamato...' -… - DiMarzio : Il primo periodo in Italia, gli allenamenti di Ranieri e la sfida contro Ronaldo: parla #AdrienSilva -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Juventus Sampdoria Juventus, difesa in dubbio: Thorsby si scalda Sampdoria News 24 Sampdoria Juve, le probabili formazioni

Ranieri conferma Keita in attacco, Pirlo recupera Alex Sandro ma perde lo squalificato Kulusevski: le probabili formazioni di Sampdoria-Juventus Il girone di ritorno della Juventus inizia con una ...

Sampdoria-Juventus si giocherà sabato 30 gennaio 2021 allo stadio Marassi di Genova, a porte chiuse. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 18. Partita: Sampdoria-Juventus Data: 30 gennaio 2021 O ...

