Mousse di ricotta stregata | si prepara in 5 minuti con 4 ingredienti e ha meno di 80 calorie

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 29 gennaio 2021) Avete ospiti all’improvviso e non avete idea di cosa servire in tavola al momento del dolce? Potete provare a cucinare unadi, lascerà tutti a bocca aperta. Contiene solamente 80, non richiede la cottura ed è molto veloce da fare. Ecco, di seguito, la ricetta completa.: 100 grammi difresca light 50 ml di panna da montare light 20 grammi di zucchero di canna (in alternativa potete usare 10 grammi di dolcificante di tipo Stevia) 5 ml di liquore Strega (liquore a base di erbe aromatiche). Le dosi indicate sono per 2- 3 persone circa. Montare la panna Versare la panna dentro una bacinella ed utilizzando le fruste elettriche, sbatterla velocemente.re laPrendere la ...