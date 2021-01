Liverpool, si ferma Matip. Klopp: “Sembra qualcosa di serio” (Di venerdì 29 gennaio 2021) Proseguono i problemi in difesa per il Liverpool, dopo le pesanti e lunghe assenze di Virgil van Dijk e Joe Gomez. Nel match di ieri sera contro il Tottenham si è infortunato anche Joel Matip e il tecnico Jurgen Klopp ha espresso preoccupazione, Sembrano interessati i legamenti della caviglia: “Sembra qualcosa di serio” ha dichiarato il tecnico tedesco a fine gara. Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 29 gennaio 2021) Proseguono i problemi in difesa per il, dopo le pesanti e lunghe assenze di Virgil van Dijk e Joe Gomez. Nel match di ieri sera contro il Tottenham si è infortunato anche Joele il tecnico Jurgenha espresso preoccupazione,no interessati i legamenti della caviglia: “di” ha dichiarato il tecnico tedesco a fine gara. Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

