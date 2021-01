LIVE Prada Cup, Luna Rossa-American Magic in DIRETTA: DOMINIO DI LUNA ROSSA! 1-0! (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3.44 Conclude ora la regata Patriot. Ritardo ufficiale di 2’43”. 3.43 American Magic deve ancora arrivare. 3.41 LUNA Rossa TAGLIA IL TRAGUARDO! Una regata dominata dall’inizio alla fine! 1-0 per il team italiano! 3.41 VITTORIAAAAAAAAAAAAA!!! VITTORIAAAAAAAAAAAA!!! LUNA RossaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 3.40 LUNA Rossa e Patriot si incrociano. La barca italiana è già nell’ultima poppa, gli Americani stanno ultimando la bolina! 3.39 Termina anche l’ultimo lato di bolina, siamo al gate 7. Manca un solo lato per LUNA Rossa. La virata è stata davvero problematica ... Leggi su oasport (Di venerdì 29 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.44 Conclude ora la regata Patriot. Ritardo ufficiale di 2’43”. 3.43deve ancora arrivare. 3.41TAGLIA IL TRAGUARDO! Una regata dominata dall’inizio alla fine! 1-0 per il team italiano! 3.41 VITTORIAAAAAAAAAAAAA!!! VITTORIAAAAAAAAAAAA!!!AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 3.40e Patriot si incrociano. La barca italiana è già nell’ultima poppa, glii stanno ultimando la bolina! 3.39 Termina anche l’ultimo lato di bolina, siamo al gate 7. Manca un solo lato per. La virata è stata davvero problematica ...

