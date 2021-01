Juve-Scamacca, per sbloccare l’affare ipotesi intesa stile Chiesa (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono ore calde per Juve e Sassuolo, che da giorni portano avanti la trattativa per il trasferimento in bianconero di Gianluca Scamacca. L’attaccante e il suo agente attendono novità, pronti a partire destinazione Torino. I due club hanno l’intesa sulla valutazione del cartellino per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ma il nodo L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 29 gennaio 2021) Sono ore calde pere Sassuolo, che da giorni portano avanti la trattativa per il trasferimento in bianconero di Gianluca. L’attaccante e il suo agente attendono novità, pronti a partire destinazione Torino. I due club hanno l’sulla valutazione del cartellino per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, ma il nodo L'articolo

forumJuventus : GdS: 'Scamacca, pagamento in 4 anni. Juve e Sassuolo pensano a una soluzione in stile Chiesa per il trasferimento d… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: GdS: 'Scamacca, pagamento in 4 anni. Juve e Sassuolo pensano a una soluzione in stile Chiesa per il trasferimento dell'a… - AndreaZeoli : RT @francescoceccot: Ma se il Sassuolo è 'amico' della Juve e non vuol dargli in prestito(se non con obbligo) Scamacca che non ha più posto… - andre61219 : @utzi_26 @dorinileonardo @CosimoRini_MN @capuanogio @panorama_it Ti ripeto leggi bene il bilancio della Juve e capi… - utzi_26 : @andre61219 @dorinileonardo @CosimoRini_MN @capuanogio @panorama_it Scamacca e Kulusevski non sono certamente, ad o… -